Kodak a picco in borsa dopo lo stop al finanziamento pubblico da 765 milioni. Sotto esame il comportamento dei vertici (Di lunedì 10 agosto 2020) Rischi di finire nel peggiore dei modi quella che era iniziata come una bella storia. Oggi Kodak ha perso in borsa il 30% del suo valore dopo che le autorità Usa hanno deciso di sospendere il finanziamento pubblico da 765 milioni di dollari (693 mln di euro) approvato dalla Casa Bianca solo una decina di giorni fa. Soldi che dovrebbero servire per convertire la produzione dello storico marchio di pellicole fotografiche. La società dovrebbe trasformarsi in un produttore di ingredienti per farmaci anti Covid, nell’ambito di un più ampio sforzo che sta portando avanti l’amministrazione Trump per ridurre la dipendenza degli Usa da forniture farmaceutiche dall’estero. Il super rialzo a Wall Street – dopo l’annuncio del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Kodak picco Kodak a picco in borsa dopo lo stop al finanziamento pubblico da 765 milioni Il Fatto Quotidiano Wall Street: seduta contrastata, Dj +0,98% e Nasdaq -0,7% -2-

Kodak a picco (-26%), balzo per Mgm (+14%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - Tra i titoli da seguire c'e' quello di Eastman Kodak, che perde il 25,7% dopo che e' stato bloccato il pr ...

Kodak: dalle foto ai componenti per la medicina

Con il prestito Kodak si trasforma. Al suo picco era sinonimo di foto, era un po’ la Apple o la Google dei suoi tempi. Nel 1975 inventò la macchina fotografica digitale con la quale avrebbe potuto ...

Kodak a picco (-26%), balzo per Mgm (+14%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - Tra i titoli da seguire c'e' quello di Eastman Kodak, che perde il 25,7% dopo che e' stato bloccato il pr ...Con il prestito Kodak si trasforma. Al suo picco era sinonimo di foto, era un po’ la Apple o la Google dei suoi tempi. Nel 1975 inventò la macchina fotografica digitale con la quale avrebbe potuto ...