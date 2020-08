Juventus a picco in Borsa: il titolo scende dell’11% (Di lunedì 10 agosto 2020) Il titolo della Juventus è sceso dell’11% all’apertura della Borsa di questa mattina per l’eliminazione in Champions e l’esonero di Sarri Il momento negativo della Juventus continua dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il titolo bianconero è infatti crollato questa mattina all’apertura della Borsa scendendo addirittura dell’11%. Questo calo finanziario è sicuramente dovuto agli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni. La Juventus è stata infatti eliminata dal Lione agli ottavi di finale di Champions con il conseguente esonero di Maurizio Sarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

