Inter, Barella: «Siamo una squadra con le palle» (Di lunedì 10 agosto 2020) Barella ha parlato al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. VITTORIA – «Oggi abbiamo dimostrato a tanti che dicevano che non erano una squadra, Siamo un grandissimo gruppo fatto di gente con le palle. Abbiamo meritato di vincere questa partita. Il tocco di mano nel rigore? Ero in terra, non ho visto la palla. L’importante era portarla a casa e ce l’abbiamo fatta». POCHI GOL – «Potevamo chiuderla prima e riposarci un po’, ma il Bayer è una grande squadra e ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | NICOOOOOOLOOOOOOOOOOÒ 15' - Azione avviata da uno splendido tacco di Lautaro e conclusa da #Barella con un es… - Inter : ?? INTERVALLO Fine primo tempo alla Dusseldorf Arena, gara apertissima... ma per adesso siamo avanti noi! ?? ??… - Inter : ?? | RISCALDAMENTO ???? #Handanovic ???? #Godin ???? #DeVrij ???? #Barella #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - Mediagol : #Video #EuropaLeague, #Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Barella 'alla Quaresma', Lukaku nella storia. Le immagini del ma… - Rondo_31 : RT @Eurosport_IT: INTER MISSIONE COMPIUTA: SEMIFINALE ? Bastano le reti del primo tempo di Barella e Lukaku per superare il turno ed elimi… -