Instagram censura la modella di colore: esplode la protesta online. Cos’è accaduto (Di lunedì 10 agosto 2020) La 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams lavora da anni e ha posato per campagne di marchi noto come Adidas e Dove, è stato un punto di arrivo di un percorso partito da un disturbo alimentare da adolescente e approdato alla consapevolezza di voler «promuovere l’amore per se stessi e l’inclusività, perchè è così che mi sento e che voglio che si sentano le donne come me». Le donne ‘curvy -di colore nel suo caso- che sempre di più sono protagoniste di campagne pubblicitarie. Per questo è stato uno shock scoprire che un suo recente scatto, realizzato dal fotografo Alexandra Cameron, con la luce giusta e l’espressione giusta di Nyome con le braccia attorno al suo seno, lo stesso che su Instagram ha suscitato reazioni entusiaste, è stato dopo ... Leggi su newscronaca.myblog

repubblica : Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta [aggiornamento delle 10:39] - repubblica : Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta - FEMsrl : Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta - deveraun_seraun : Instagram censura le mie tette. - QqCruzz : RT @repubblica: Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta [aggiornamento delle 21:35] -