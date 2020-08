Half-Life: Alyx usato per insegnare agli studenti durante il lockdown? Incredibile ma vero (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli insegnanti di Poznań, in Polonia, hanno scoperto un modo per insegnare in modo sicuro durante la pandemia implementando lezioni in Half-Life: Alyx.Secondo un recente report pubblicato da Upload VR, la Polonia ha reso l'istruzione online obbligatoria il 25 marzo. Solo cinque giorni dopo, il primo dei sei seminari di due ore tenuti tramite Half-Life: Alyx è stato messo a disposizione degli studenti di Szkola 33 sui social media.Come potete vedere, l'obiettivo di questo corso è insegnare ai bambini il vocabolario delle cose che potresti aspettarti di trovare in un appartamento. L'insegnante usa i pennarelli di Half-Life: Alyx per scrivere sulle ... Leggi su eurogamer

