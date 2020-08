Frecciarossa e Frecciargento, 36 corse in più verso Cilento, Calabria e Puglia (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nel giro di qualche ora, FS annuncia una sostanziale implementazione del precedente calendario delle tratte ‘da’ e ‘per’ le località turistiche. “Saranno in tutto 36 le Frecce aggiuntive che per l’intero mese di agosto potenzieranno l’offerta ordinaria di Trenitalia verso il sud Italia, a servizio delle principali mete turistiche e balneari di Campania, Calabria e Puglia”, si legge nella nota, che così continua: “Alle 12 corse già annunciate nei giorni scorsi se ne aggiungono altre 24 in vendita già da sabato 8 agosto. Nel dettaglio, con gli stessi orari e le stesse fermate di quelli già programmati, si aggiunge il Frecciarossa che ... Leggi su anteprima24

