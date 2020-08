Flixbus cancella 5mila biglietti: “Costretti dal nuovo Dpcm” (Di lunedì 10 agosto 2020) Flixbus cancella 5mila biglietti. L’annuncio è arrivato dalla stessa azienda. ROMA – Flixbus cancella 5mila biglietti. La notizia è stata data alla stessa azienda precisando che le nuove disposizioni decise dal Governo hanno portato la compagnia di viaggi ad annullare diversi viaggi programmati. Un dpcm, quindi, che ha colpito anche il trasporto in pullman con le regole per il distanziamento che hanno costretto quasi tutte le aziende a rivedere i propri programmi e annullare alcune corse. “Soluzione alternativa o rimborso” Nella nota l’azienda ha aggiunto di aver iniziato a contattare tutti i passeggeri “coinvolti dalle cancellazioni, al fine di offrire nel più breve ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, FlixBus cancella viaggi per 5mila passeggeri #Flixbus - infoitinterno : Trasporti, Flixbus cancella viaggi per 5 mila passeggeri: 'Costretti dalle nuove disposizioni anti Covid' - infoitinterno : Fase 3 e nuove disposizioni: Flixbus cancella viaggi per 5mila passeggeri - infoitinterno : Flixbus cancella viaggi, disagi per 5mila passeggeri - NewsMondo1 : Flixbus cancella 5mila biglietti: “Costretti dal nuovo Dpcm” -