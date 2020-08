Europa League 2019/2020, semifinali: le squadre qualificate (Di lunedì 10 agosto 2020) Domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto le quattro migliori squadre in Europa League scenderanno in campo in occasione delle semifinali dell’edizione 2019/2020 della competizione continentale. Siviglia/Wolves e Manchester United/Copenaghen da un lato, Inter/Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk/Basilea dall’altro. Quale sarà l’esito della competizione continentale? Scopriamolo su Sportface.it che al termine delle partite dei quarti di finale vi offrirà pagelle e approfondimenti sul prossimo turno. Le squadre qualificate Domenica 16 agosto, 21:00 Wolverhampton o Siviglia vs Manchester United o Copenhagen (Colonia) Lunedì 17 agosto, 21:00 Inter o Bayer Leverkusen vs Shakhtar Donetsk o Basilea (Düsseldorf) Leggi su sportface

FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - Angelredblack1 : #Milan, #Pioli: '#Elliott di parola, puntiamo all'Europa League. #Ibra deve restare, quel confronto con #Gazidis...' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Inter, è l'anno giusto: alla portata una finale con #ManUnited o #Siviglia #EuropaLeague #UEL #Leverkusen #Bayer https://… -