Dall’Inghilterra, il Barcellona strizza l’occhio a Bernardo Silva: nell’affare anche un calciatore blaugrana (Di lunedì 10 agosto 2020) La stagione calcistica non è ancora terminata, ma si pensa già alla prossima con il calciomercato assoluto protagonista. Interessante il possibile affare che si starebbe concretizzando tra due delle massime potenze in Europa: Manchester City e Barcellona. Dall'Inghilterra sono sicuri che i blaugrana vogliono portare in Catalogna Bernardo Silva.Barcellona: Semedo nell'affare per Bernardo Silvacaption id="attachment 500159" align="alignnone" width="588" Semedo (getty images)/captionCome raccolto dal The Telegraph, si sta per aprire un trattativa importante tra il Barcellona e il Manchester City per quello che potrebbe essere un grande affare del prossimo mercato. Secondo la stampa britannica, il club ... Leggi su itasportpress

