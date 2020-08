Coronavirus, De Luca: “L’80 per cento dei contagi dall’estero. Più controlli e quarantena” (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, Vincenzo De Luca: “E’ indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio”. “Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi Coronavirus registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. E’ indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo … Leggi su 2anews

