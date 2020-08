Conte, ‘Ponte sullo Stretto di Messina? Penso a un tunnel sottomarino’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla del ponte sullo Stretto di Messina e ammette: “Dobbiamo pensare a un capolavoro di ingegneria”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla a Ceglie Messapica in occasione di un’intervista in piazza, e nel corso del confronto parla anche dei cantieri, che rappresentano uno dei tasselli del rilancio dell’Italia. E a proposito di cantieri, l’attenzione si sposta inevitabilmente su un progetto che da anni ciclicamente torna di moda: il Ponte sullo Stretto di Messina. Ponte sullo Stretto, Conte: “Un ponte anche sottomarino, ci stavo pensando” Conte ha rivelato di essere sì ... Leggi su newsmondo

insopportabile : Conte 'No al ponte sullo Stretto di Messina. Penso a un tunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria e arriviamo anche in Sardegna, dai. - fattoquotidiano : IL PONTE IN SICILIA “Ecco sullo Stretto, quando ci saranno i presupposti dovremo pensare a un miracolo di ingegner… - SkyTG24 : Ponte Stretto Messina, Conte: 'Penso a un tunnel sottomarino'. VIDEO - Simo07827689 : RT @Cartabellotta: Ministri @peppeprovenzano e @paola_demicheli, il potenziamento della rete ferroviaria e autostradale al Sud è prioritari… - lucc_mich : RT @confundustria: Il premier Giuseppe Conte parla del #ponte sullo #Stretto di #Messina: 'Valuteremo a tempo debito. Stiamo pensando ad un… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ‘Ponte Libano, Conte: "Monitoriamo situazione nostri connazionali" Affaritaliani.it