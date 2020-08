Con Ofiuco c’è il cambio delle date dei segni zodiacali: torna la bufala sulla NASA (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono bufale storiche che di tanto in tanto fanno nuovamente la loro apparizione sui social, come stiamo osservando ad agosto 2020 a proposito di Ofiuco, menzionato dalla NASA al punto da dar vita ad un cambio delle delle date dei segni zodiacali. E pensare che vi avevamo riportato questa fake news diversi mesi fa con un altro articolo, ma evidentemente questo lunedì non sta bastando se pensiamo all’ondata di ricondivisioni di un vecchio articolo (sbagliato) lanciato da Il Giornale. La bufala sul cambio delle date dei segni zodiacali tramite Ofiuco e la NASA Come si articola il cambiamento inerente ... Leggi su bufale

