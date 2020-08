Castelpagano, irregolarità nel servizio idrico per un guasto improvviso (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelpagano (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Gesesa. “Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla condotta idrica di Molise Acque direzione Castelpagano tra centralina Scarcioni e serbatoio Montagna, si potranno verificare disservizi nell’erogazione del servizio idrico in tutto il Centro Storico per il tempo necessario al ripristino della perdita idrica.Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web gesesa.it”. L'articolo Castelpagano, irregolarità nel servizio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Castelpagano irregolarità Castelpagano, irregolarità nel servizio idrico per un guasto improvviso anteprima24.it