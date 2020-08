Carlo Alvino: «A Gattuso il rinnovo non interessa, l’incontro è per il mercato» (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è l’incontro a Capri per l’eventuale rinnovo tra il Napoli e Gattuso. rinnovo che al momento sembra molto complicato: troppe le distanze tra il club e l’allenatore. Come peraltro ha detto lui stesso in conferenza a Barcellona: parole fin troppo chiare: «Sapete meglio di me che nel calcio, soprattutto per me, i contratti non contano nulla. Io c’ho sto difetto: per me i contratti non contano nulla, io voglio lavorare con tranquillità e sentirmi a mio agio, sentirmi la mattina bello tranquillo e poter fare il mio lavoro a 360 gradi, ed è per questo che la mia priorità non è avere due o tre anni di contratto. Ho dimostrato nella mia carriera che anche quando ho due anni contratto, prendo, lascio i soldi e me ne vado. Io sono fatto così. Voglio stare ... Leggi su ilnapolista

napolista : Carlo Alvino: «A Gattuso il rinnovo non interessa, l’incontro è per il mercato» Su Twitter: «Noto in giro troppa a… - ninersmessimale : @GianniIglesias @SkySport Dura la vita quando l’obiettivo è detronizzare Carlo Alvino - Daniele0256 : @LuigiAutunnoJ Carlo alvino è molto fazioso,uno di quei giornalisti che accende roghi e grida ai complotti. Con lui… - pierpaolopenza : @AntoDamiano1996 @sscnapoli Non ne parliamo proprio... Fossi ADL inizierei a dettare le scalette di @kisskissnapoli… - ilnapolionline : Carlo Alvino: 'Non mi piace più la frase si esce a testa alta. Sarri? Devi fare la gavetta per panchine di lusso' -… -