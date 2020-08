Cagliari, il programma del ritiro estivo: si parte il 18 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Cagliari ritiro estivo. Il campionato si è da poco concluso ma, come sappiamo, l’estate che stiamo affrontando sarà decisamente inusuale per tutte le squadre. Il Cagliari, che inizierà una nuova era con la guida tecnica di Eusebio Di Francesco, ha già deciso le dati del ritiro estivo, necessario per prepararsi al meglio in vista della … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

