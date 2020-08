Bonus Covid a 5 deputati, è bufera. Chieste le dimissioni. Fico: restituiscano i 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) La bufera ha scatenato l'indignazione di tutte le forze politiche. I furbetti sarebbero 3 della Lega, uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia viva. Il presidente della Camera Fico chiede la ... Leggi su tg.la7

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - marcofurfaro : Tre parlamentari su cinque che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid sono leghisti. Ma guarda... Ancora una volta… - BBWIN1 : RT @marcodimaio: Di pessimo gusto la notizia che ci siano parlamentari che avrebbero chiesto (e ottenuto) il bonus per le partite iva penal… - gjtw : RT @CottarelliCPI: Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covid non… -