Battelli zero curriculum, non sa e non chiede: l'uomo giusto al posto giusto (Di lunedì 10 agosto 2020) Lui si chiama Battelli. Sergio Battelli. Il suo nome compare nella casella presidente Commissione Affari europei alla Camera dei Deputati. In queste ore è al centro di un tipico dibattito estivo perché ricopre tale carica forte della sola licenza media e di un curriculum professionale come commesso in un negozio di animali e toilettature per cani. (Però lo ha fatto per dieci anni. E che cavolo!). I soliti criticoni da ombrellone storcono il naso perché né il titolo di studio né l'esperienza lavorativa siano sufficienti o degni onde ricoprire l'incarico di presidente della commissione che supervisiona il Recovery Fund e il restante armamentario made in Bruxelles. Trovo tali critiche ingenerose. Battelli è l'uomo giusto al ... Leggi su iltempo

Lui si chiama Battelli. Sergio Battelli. Il suo nome compare nella casella presidente Commissione Affari europei alla Camera dei Deputati. In queste ore è al centro di un tipico dibattito estivo perch ...

Chi lo dice che non si può fare politica con la terza media? Volete veramente vivere in un paese in cui a fare politica siano solo “tecnici” imbevuti di quei testi universitari impregnati di quelle fa ...

