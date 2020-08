Assisi, al sacro convento il virus ha bussato due volte (Di lunedì 10 agosto 2020) – Gli ultimi sei positivi fanno temere il rischio zona rossa. In totale sono 25 i frati novizi in isolamento. Il contagio viene dalla Francia. Fronte coronavirus, le ultime informazioni danno quota 25 in isolamento. Venticinque fra novizi e frati che nel sacro convento hanno l’infezione. Che sono in isolamento e quindi sottoposti alle cure ed alla disciplina del caso. Per le aspettative di ripresa della città e del territorio legate al flusso turistico del ferragosto, certo sono notizie preoccupanti. Tant’è che il sacro convento per mezzo del portavoce Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa e della rivista del sacro convento, s’affretta a far sapere: “…è stato completato lo screening sulla ... Leggi su romadailynews

