Work It il film Netflix sulla danza conquista il pubblico ed entra in Top Ten (Di domenica 9 agosto 2020) Work It la trama del film Netflix tra i più popolari in Italia. Il trailer del film Work It è uno dei nuovi film originali Netlfix arrivato sulla piattaforma ad Agosto e spuntato, nel giro di pochi giorni, all’interno della Top Ten dei titoli più popolari in streaming (qui gli aggiornamenti). Un tipico film da vedere da soli o in compagnia nei pomeriggi d’estate, tra adolescenti, ragazzi e ragazze con un sogno da raggiungere, qualche momento divertente e qualche altro romantico. Un mix perfetto per gli abbonati Netflix. Tra i produttori del film c’è anche Alicia Keys insieme a STX films, il film dura 93 minuti è adatto a tutti ed ... Leggi su dituttounpop

eleobrien : Ragaaa ho visto Work It, un nuovo film su Netflix, è stupendo! Ve lo stra consiglio?? - fran_something : Avevo proprio bisogno di vedere un film spensierato come Work it! - ZaynFragoloso : La notizia che uscita dove there you are doveva fare da colonna sonora al film su netflix 'Work It' è assolutamente… - FurlerLipa : RT @DL_italia: 'Cool' di Dua Lipa è nel nuovo film 'Work It Movie', in onda su #Netflix! La canzone è stata utilizzata altresì per lo spot… - cherrystyles231 : RT @onceawildcat14: Ma perché Netflix Italia non ha sponsorizzato film come Feel the beat e Work it, ma cagate come 365 le sponsorizza semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Work film Work It: recensione del film Netflix con Sabrina Carpenter Cinematographe.it - FilmIsNow Work It il film Netflix sulla danza conquista il pubblico ed entra in Top Ten

Work It è uno dei nuovi film originali Netlfix arrivato sulla piattaforma ad Agosto e spuntato, nel giro di pochi giorni, all’interno della Top Ten dei titoli più popolari in streaming (qui gli aggior ...

La recensione della commedia dance, con protagonista Sabrina Carpenter

Work It è il nuovo teen movie con al centro i balli hip hop, i primi amori e una leggerezza estiva che promette di conquistare il grande pubblico di giovanissimi. Tra i produttori del film spicca il n ...

Work It è uno dei nuovi film originali Netlfix arrivato sulla piattaforma ad Agosto e spuntato, nel giro di pochi giorni, all’interno della Top Ten dei titoli più popolari in streaming (qui gli aggior ...Work It è il nuovo teen movie con al centro i balli hip hop, i primi amori e una leggerezza estiva che promette di conquistare il grande pubblico di giovanissimi. Tra i produttori del film spicca il n ...