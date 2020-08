Si tuffa per salvare suo figlio e un amico, muore annegato a Cagliari (Di domenica 9 agosto 2020) I due bambini erano su un materassino. Dopo averli messi al sicuro con l'aiuto di altri bagnanti, Alessandro Perra, 53enne, è scomparso tra le onde. Portato a riva già morto, ad attenderlo in spiaggia c'era la moglie Leggi su repubblica

