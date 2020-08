Salerno, incendio in un’abitazione in via Mogavero (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non sono ancora note le cause che hanno determinato nel pomeriggio di oggi un incendio in un appartamento in via Mogavero 14 a Salerno. Quando è scattato l’allarme ed è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco si è temuto il peggio perché la prima chiamata faceva riferimento anche alla presenza all’interno dell’abitazione di una persona. Per fortuna non era così e anche i danni all’abitazione sono stati contenuti dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche le ambulanze della Croce Rossa e la Polizia. Sono i pompieri ad indagare sulle cause dell’incendio che potrebbe essere stato generato da un corto circuito di un piccolo elettrodomestico. L'articolo ... Leggi su anteprima24

