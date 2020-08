Rassicurazioni? Solo a parole. La finta democrazia di Conte (Di domenica 9 agosto 2020) Settimane e mesi a parlare sulla necessità di una condivisione politica delle scelte relative al Covid, sull'importanza del ruolo del Parlamento, a stigmatizzare quell'appeal pseudomonarchico dei Dpcm. E gli ultimi giorni, poi, con la pubblicazione di quei verbali del Cts che hanno dimostrato come il Presidente del Consiglio Conte abbia compiuto, relativamente al lockdown, una scelta addirittura più stringente di quelle consigliate dagli uomini di scienza che componevano l'organismo. parole buttate. Rimangono in piedi scettro, trono, piedistallo. E soprattutto il Dpcm. L'ennesimo, annunciato a tarda sera, peraltro, nel venerdì in cui le vacanze entrano nel clou, e proprio mentre (bypassando con un triplo salto mortale l'additamento dei contagi portati dal flusso migratorio), il governo punta il dito sui comportamenti dei giovani. ... Leggi su iltempo

GiusPigo : @MrDeho @giorgio_gori Soprattutto le cliniche private che hanno chiuso le loro attività 'normali' solo quando hanno… - donatellaSE : @LucaGras Ok, moltissimi sono asintomatici e qui i tamponi si continuano a fare con buon ritmo. Ma mi pare d’aver g… - flaviosasso : @LeFrecce So che questo pasticcio crea disorganizzazione e confusione, ma non capisco perché noi viaggiatori che ab… - Claudoc3 : @andreasso1951 Buongiorno Andrea ????????????...il camaleontismo ed il continuo riposizionarsi è ormai risaputo. Promesse… - GazzdelCalatino : Nella tendopoli di Vizzini al massimo 'solo' 300 migranti. Rassicurazioni dei deputati del M5 stelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassicurazioni Solo Covid, le rassicurazioni della sindaca Debora Porrà: “Solo uno il caso accertato, nessun altro contagio” Sardegna Live Sondrio richiama l’Alta Valle: "Sedetevi intorno a un tavolo"

Dopo le rassicurazioni dell’assessore regionale Giulio Gallera sul futuro del Morelli (il rappresentante della Giunta Fontana ha rimarcato che non ci sarà alcun depotenziamento delle sue vocazioni sto ...

Barina: “Chiediamo rassicurazioni circa il futuro del Centro Trasfusionale e sulla carenza di organico”

“Dall’albo pretorio del sito dell’ASL di Rieti leggiamo la pubblicazione della delibera n. 772 del 6.8.20 con la quale l’ente stipula una “onerosa” convenzione con il S. Filippo di Roma per l’espletam ...

