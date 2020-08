MotoGp, Zarco non manda giù la penalità: “il contatto con Espargaro? Disputiamo gare, non facciamo balletti” (Di domenica 9 agosto 2020) Si è concluso con un ottimo terzo posto il fine settimana di Brno per Johann Zarco, autentico protagonista della tre giorni ceca considerando anche la pole position ottenuta sabato. Il francese avrebbe potuto addirittura lottare anche per la seconda piazza se non avesse incassato il long lap penalty, comminatogli per l’incidente con Pol Espargaro. Foto Getty / Mirco Lazzari gpInterrogato nel post gara, Zarco ha spiegato come sono andate le cose: “ho provato a passare all’interno perché c’era spazio e penso di essere passato piuttosto bene pensando che mi vedesse. Ma in gara bisogna provare a fare delle cose e non si ha sempre tutto il tempo per passare. Lui frena sempre molto forte ed è rapido in curva, quindi non è facile sorpassarlo in frenata. Questo è anche il motivo ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - rutei46 : RT @gponedotcom: Stoner sta con Zarco: 'dedicisione terribile da parte dei commissari': Casey interviene sul contatto con Pol Espargarò: 'È… - gponedotcom : Stoner sta con Zarco: 'decisione terribile da parte dei commissari': Casey interviene sul contatto con Pol Espargar… - grandealdo : RT @gponedotcom: Stoner sta con Zarco: 'dedicisione terribile da parte dei commissari': Casey interviene sul contatto con Pol Espargarò: 'È… - gponedotcom : Stoner sta con Zarco: 'dedicisione terribile da parte dei commissari': Casey interviene sul contatto con Pol Esparg… -