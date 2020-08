Monica Leofreddi in bikini, le sue vacanze con le foto scattate dai figli (Di domenica 9 agosto 2020) Una foto sui social in bikini e poi Monica Leofreddi ha proseguito con gli altri scatti della sua bella vacanza in Sardegna. La conduttrice si gode il sole e il mare con i suoi amori più grandi, il marito e i due figli, non desidera altro, almeno non nella vita privata. Sono i suoi bambini a scattare la foto più bella, quella del bacio tra mamma e papà. Monica Leofreddi è al settimo cielo, con Ricky, Bea e suo marito Gianluca dimentica tutti i dispiaceri degli ultimi anni. Da troppo tempo sembra non esserci più posto per lei in tv dopo avere dato tanto alla Rai, dopo tanta gavetta e tanto lavoro. Ne ha parlato di recente anche nel salotto di Io e Te, ospite di Pierluigi Diaco. Per il momento si consola con la sua ... Leggi su ultimenotizieflash

“Un incastro perfetto. Abbracci, respiri, raggi di sole, battiti di cuore, sale sulla pelle, carezze del vento, profumi. Noi” è la didascalia di una fotografia che ritrae la Leofreddi in barca insieme ...

