Matthäus sicuro: “Il Bayern Monaco deve sbagliare tanto per perdere contro questo Barcellona” (Di domenica 9 agosto 2020) Lothar Matthäus è sicuro: il Bayern Monaco parte da favorito per la sfida di venerdì prossimo contro il Barcellona valida per i quarti di finale di Champions League. Dopo aver visto le rispettive gare contro Napoli e Chelsea, l'ex giocatore della Nazionale e non solo ha detto la sua ai microfoni di Sky riguardo la partita tra blaugrana e bavaresi.Matthäus: "Il Bayern Monaco deve sbagliare tanto per perdere contro il Barcellona"caption id="attachment 986777" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/caption"Naturalmente il Barcellona ha le qualità per fare bene e può dare il meglio di sé in una partita secca", ha ... Leggi su itasportpress

