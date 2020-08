In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto: Gli “onorevoli” scoperti da Inps e coperti dalla privacy: 3 Lega, 1 M5S e 1 Iv (Di lunedì 10 agosto 2020) Colloquio – Presidente della Camera Disonorevoli bonus Fico: “I partiti facciano pulizia, nuova legge” La politica ha perso un altro pezzo di credibilità. Ci sono cinque deputati che si sono presi il bonus di 600 euro per le partite Iva flagellate del Covid. E in serata, parlando con il Fatto Quotidiano, il presidente della Camera Roberto Fico non può che scandire: “È una brutta pagina, i cittadini hanno Fatto … di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Quello che so. “Dai, Travaglio, dicci quel che sai su Consip” (Piero Sansonetti, Riformista, 4.8). Mah, io so che il tuo editore Alfredo Romeo è imputato per corruzione nel primo filone e indagato per corruzione e turbativa d’asta nel secondo filone insieme a Tiziano Renzi, a sua volta ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcotravaglio : IL COMITATO TECNICO-CAZZARO Non capivo perché il governo avesse secretato i verbali del Comitato Tecnico Scientific… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto: 12 “bonifici sospetti” dalle casse della Lega - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Agosto: 2 documenti-verità. L’ordinanza con cui poteva chiudere Lodi e Alzano - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto: Gli “onorevoli” scoperti da Inps e coperti dalla privacy: 3 Lega, 1… - Virgini47086386 : RT @ADeborahF: Spuntano nuovi bonifici a favore di amichetti vari... Che schifo #LegaLadrona #LaLegaTiFrega #M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto: 12 “bonifici sospetti” dalle casse della Lega Il Fatto Quotidiano L'antivirus senza strategia globale

D’accordo. Durante la fase più acuta dell’emergenza, sotto i bombardamenti del Covid, era prevedibile che i diversi paesi reagissero in ordine sparso. Il disastro cinese sottovalutato – anche per colp ...

Voci (eccellenti) del Portogallo: il focus nell’App de «La Lettura»

Nell’extra digitale: la scrittrice e traduttrice Romana Petri consiglia tre autori. E nell’inserto, in edicola e App, la recensione del libro di Dulce Maria Cardoso (Voland) ...

D’accordo. Durante la fase più acuta dell’emergenza, sotto i bombardamenti del Covid, era prevedibile che i diversi paesi reagissero in ordine sparso. Il disastro cinese sottovalutato – anche per colp ...Nell’extra digitale: la scrittrice e traduttrice Romana Petri consiglia tre autori. E nell’inserto, in edicola e App, la recensione del libro di Dulce Maria Cardoso (Voland) ...