Il graffio della… ‘Bestia’, Enea Bastianini centra il bis a Brno dopo l’Andalusia: l’Italia trionfa anche in Moto2 (Di domenica 9 agosto 2020) Seconda vittoria consecutiva per Enea Bastianini che, dopo il successo ottenuto in Andalusia, si impone anche nel Gran Premio di Brno di Moto2. Il pilota italiano centra un bis pazzesco che gli vale anche la prima posizione nella classifica mondiale, scavalcando in testa il giapponese Nagashima, oggi solo undicesimo al traguardo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna gara dominata fin dalla prima curva da parte della ‘Bestia‘, capace di tenere a bada senza problemi Sam Lowes, rimasto sempre ad un secondo da Bastianini senza riuscire mai ad avvicinarlo. Sul terzo gradino ecco Joe Roberts, al suo primo podio in carriera in Moto2. Quarto invece Luca Marini, che sorride comunque per il secondo posto nel ... Leggi su sportfair

