Hermann Hesse, tra ragione e sentimento (Di domenica 9 agosto 2020) Hermann Hesse è celebre ed universalmente conosciuto per essere l’autore del libro Siddharta. Lo straordinario successo di questo romanzo ha, di certo, oscurato in parte il resto dell’opera di Hesse, il quale nel corso della sua esistenza è stato autore di una prolifica produzione letteraria. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo “Narciso e Bocca … Leggi su periodicodaily

SannaNino : RT @Poesiaitalia: « La verità si vive, non s’insegna. » Hermann Hesse (2 Luglio 1877 - #9Agosto 1962) scrittore, poeta, aforista, insignit… - ruggierofilann4 : RT @Poesiaitalia: « La verità si vive, non s’insegna. » Hermann Hesse (2 Luglio 1877 - #9Agosto 1962) scrittore, poeta, aforista, insignit… - fachetti3333 : RT @Poesiaitalia: « La verità si vive, non s’insegna. » Hermann Hesse (2 Luglio 1877 - #9Agosto 1962) scrittore, poeta, aforista, insignit… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: « La verità si vive, non s’insegna. » Hermann Hesse (2 Luglio 1877 - #9Agosto 1962) scrittore, poeta, aforista, insignit… - SindroCassandra : RT @CiccioCampagna: 'Ciò che conta è tutto dentro di noi. Da fuori nessuno ci può aiutare. Non essere in guerra con se stessi, vivere d’amo… -

Ultime Notizie dalla rete : Hermann Hesse "Sono una stella" di Hermann Hesse, una poesia sulla passione che arde Libreriamo Hermann Hesse, tra ragione e sentimento

Hermann Hesse è celebre ed universalmente conosciuto per essere l’autore del libro Siddharta. Lo straordinario successo di questo romanzo ha, di certo, oscurato in parte il resto dell’opera di Hesse, ...

Da Brahms a Morricone, le musiche del sestetto Linz

Sabato 8 agosto alle 20.30 alla chiesa Sant’Abbondio di Gentlino-Montagnola, avrà luogo un concerto estivo con il Sestetto d'archi LInz. Sarà l’unico “superstite” dei 15 eventi programmati da Ceresio ...

Hermann Hesse è celebre ed universalmente conosciuto per essere l’autore del libro Siddharta. Lo straordinario successo di questo romanzo ha, di certo, oscurato in parte il resto dell’opera di Hesse, ...Sabato 8 agosto alle 20.30 alla chiesa Sant’Abbondio di Gentlino-Montagnola, avrà luogo un concerto estivo con il Sestetto d'archi LInz. Sarà l’unico “superstite” dei 15 eventi programmati da Ceresio ...