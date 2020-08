Gianluca Grignani rompe il suo silenzio sul suo matrimonio: “Non ho parlato perché sono padre, ma ora partono le querele” (Di domenica 9 agosto 2020) I rumors circolano da un paio di settimane, dopo lo scoop di Dagospia: Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si sarebbero lasciati e a interrompere la relazione sarebbe stata la moglie. Ma alle voci non è seguita nessuna conferma o smentita ufficiale da parte degli interessati. silenzio stampa fino ad oggi, quando ha pubblicato un lungo post sui social in cui commenta quel che “è venuto fuori dal web”. Spiega di non essersi esposto fino ad oggi perché “comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono padre“. Ma adesso, esasperato, passa la questione in mano ai legali: “Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

sonikmusicnet : Now playng: Gianluca Grignani - La mia storia fra le dita - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Gianluca Grignani - Falco a metà -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - WebradioFinance : Ora in onda Gianluca Grignani - Dimmi cos'hai su Webradio Finance - GammaStereoRoma : Gianluca Grignani - Destinazione Paradiso - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianluca Grignani - Non Dirò Il Tuo Nome -