GF Vip, Antonella Elia torna al fianco di Alfonso Signorini: la decisione (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo mesi di trattative, indiscrezioni e cambi di direzione, sembra che il GF Vip abbia finalmente trovato la propria opinionista, a ricoprire il ruolo che fu di Wanda Nara affiancando Pupo alle spalle di Alfonso Signorini. E non sarà, come emerso nelle ultime ore per l’agitazione e la curiosità dei fan, Elettra Lamborghini; la cantante era effettivamente stata in cima alla lista per qualche giorno, prima che un ulteriore cambio di rotta riportasse in testa alle preferenze quella che a quanto pare sarà la protagonista definitiva dell’edizione: Antonella Elia. Cambio di programma improvviso: non sarà Elettra Lamborghini, ma Antonella Elia ad affiancare Signorini e Pupo per il prossimo GF Vip Secondo Blogo, la scelta sarebbe partita ... Leggi su velvetgossip

