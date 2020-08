Gattuso ha costruito un Napoli che ha paura di cambiare (Di domenica 9 agosto 2020) I limiti del Napoli, non solo del Napoli di Gattuso Il Napoli è uscito dalla Champions League al termine di due partite in cui ha mostrato un limite chiaro: l’incapacità di approfittare delle occasioni che gli sono state concesse. È un discorso che vale in fase offensiva, o per meglio dire conclusiva, in relazione ai gol non segnati, soprattutto nel match d’andata; allo stesso tempo, la squadra di Gattuso ha commesso errori difensivi – soprattutto individuali – che hanno pregiudicato in maniera definitiva il risultato, e quindi l’esito della qualificazione. Il passaggio del turno non è stato mai davvero in bilico durante il match del Camp Nou. Dopo i primi minuti approcciati bene dal Napoli, il gol (controverso) di Lenglet ha ... Leggi su ilnapolista

