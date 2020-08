Dalla Spagna: il Villareal sogna il doppio colpo Parejo e Coquelin (Di domenica 9 agosto 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Superdeporte, il Villareal sogna il doppio colpo dal Valencia: gli oggetti del desiderio porterebbero la firma di Dani Parejo e Francis Coquelin. L parti in causa- si legge sul quotidiano- dovranno capire come muoversi per poter trovare un accordo in grado di soddisfare entrambi i club. L’inserimento di un’eventuale contropartita tecnica potrebbe accelerare i tempi dell’operazione. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

RaiNews : Il raduno è stato bloccato dalla Guardia Civil e dalla polizia del comune di La Orotava. La spiaggia scelta è quell… - DidaShe : @Franpesca_ non appena torno dalla Spagna andiamo a manifestare per questa giusta causa - IMoresi : RT @LaStampa: Il re emerito costretto dal figlio a lasciare la Spagna dopo le accuse di aver ricevuto 65 milioni dall’Arabia Saudita. Il go… - sportli26181512 : Dalla Spagna: 'Messi e il discorso all'intervallo, 'al Napoli possiamo farne 8!'': Dalla Spagna: 'Messi e il discor… - vecchivalori : Dall'Italia alla Spagna, dalla Grecia alla Francia Si alza in cielo un grido: Fuck UE I popoli d'Europa riprendono… -