Coronavirus, due positivi nell'Atletico Madrid: squadra ha effettuato i test (Di domenica 9 agosto 2020) Due membri del gruppo dell'Atletico Madrid in partenza domani per Lisbona, dove i biancorossi di Diego Simeone devono giocare gioved contro il Lipsia per i quarti di finale di Champions League, sono ... Leggi su gazzettadelsud

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in salita, 463 in un solo giorno. Due le vittime, mai così pochi decessi dal 21 febbraio scors… - zazoomblog : Coronavirus due nuovi casi positivi a Cava e Pontecagnano Faiano - #Coronavirus #nuovi #positivi - rebus81506814 : 3304.- Il Lockdown “ha ucciso due persone ogni tre che sono morte di coronavirus” al culmine dell’epidemia. -