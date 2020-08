Can Yaman si racconta: il non riuscire a staccarsi dal suo personaggio di DayDreamer e l’intesa con Demet Ozdemir (Di domenica 9 agosto 2020) L’attore ha parlato, in una nuova intervista, del suo rapporto con il personaggio della serie, della sua partner e di molte altre cose. Ecco le sue dichiarazioni Can Yaman: l’attore più amato del momento Lo avevamo già visto su Canale 5 con la serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ma è in questi mesi che Can Yaman ha conquistato definitivamente il pubblico femminile italiano. Infatti, il suo look selvaggio e il suo carattere buono e romantico nella serie DayDreamer – Le Ali del Sogno (titolo originale: Erkenci Kus) lo hanno reso un sex symbol e adesso tutti lo vogliono. Non si tratta solo delle donne, ma stiamo parlando anche di registi importanti, come Ferzan Ozpetek, che ha espresso la sua voglia di lavorare con l’attore turco. Can è nato ad Instanbul ... Leggi su kontrokultura

