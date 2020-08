Beautiful, manichini e bambole gonfiabili nelle scene ravvicinate (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) Beautiful è stata la prima produzione americana a ripartire nonostante la pandemia adottando bambole gonfiabili, manichini ed altre misure di sicurezza molto creative: ecco il VIDEO. Gli attori di Beautiful stanno usando bambole gonfiabili e manichini per girare le scene ravvicinate. La soap è stata la prima produzione a a ripartire negli Stati Uniti durante la pandemia con soluzioni veramente creative, compresi gli "stunt" dei veri partner degli attori. Ridge bacia una bambola gonfiabile dalle fattezze di Brooks: non è una nuova perversione della coppia protagonista di Beautiful ma uno stratagemma per riprendere le riprese della soap nonostante la pandemia. La soap ... Leggi su movieplayer

Beautiful è stata la prima produzione americana a ripartire nonostante la pandemia adottando bambole gonfiabili, manichini ed altre misure di sicurezza molto creative: ecco il video. Gli attori di Bea ...

Il coronavirus cambia tutto e Ridge è costretto a baciare un manichino invece che Brooke (VIDEO)

Siamo molto curiosi di vedere quello che sarà l'effetto coronavirus sulle nostre fiction e serie tv. Ma nell'attesa di settembre, quando andranno in onda ad esempio i nuovi episodi de Il paradiso dell ...

Beautiful è stata la prima produzione americana a ripartire nonostante la pandemia adottando bambole gonfiabili, manichini ed altre misure di sicurezza molto creative: ecco il video. Gli attori di Bea ...Siamo molto curiosi di vedere quello che sarà l'effetto coronavirus sulle nostre fiction e serie tv. Ma nell'attesa di settembre, quando andranno in onda ad esempio i nuovi episodi de Il paradiso dell ...