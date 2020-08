Aids, una sola iniezione ogni due mesi tiene a bada l'infezione (Di domenica 9 agosto 2020) Speranze per un nuovo farmaco da assumere solo una volta ogni due mesi che può prevenire l'infezione di Hiv: si chiama cabotegravir, il trial clinico è stato condotto da H.I.V. Prevention Trials ... Leggi su globalist

Secondo quanto riferito alla conferenza sull'AIDS 2020, virtuale quest'anno, il farmaco è stato testato su quasi 4.600 individui omosessuali e transgender in 43 siti in sette paesi, una casistica ...Aveva vinto due Oscar, di cui uno postumo, e aveva messo in fila le parole che innumerevoli volte ci siamo ritrovati a cantare, soprattutto se tra i Classici Disney che preferiamo ci sono quelli del R ...