Viviana Parisi trovata morta: è la donna scomparsa a Messina (Di sabato 8 agosto 2020) Viviana Parisi morta – Il cadavere di Viviana Parisi è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi a Caronia, in provincia di Messina. È la donna che pochi giorni fa scomparve dopo un incidente stradale. Si cerca anche il figlio. Di qualche giorno fa la notizia della scomparsa di Viviana Parisi che, con il figlio di appena 4 anni, aveva fatto sparire le sue tracce a seguito di un lieve incidente stradale. Subito la situazione era sembrata molto strana: che motivi aveva la donna di scomparire dai radar a seguito di un piccolo incidente? Perché non dare traccia di sé per giorni? A nulla sono valsi gli appelli del marito che, tra le altre cose, aveva anche dichiarato che ... Leggi su bloglive

