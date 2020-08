Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 15:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2020 ORE 15.20 – ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONTINUA L’ESODO ESTIVO, SCATTA A PARTIRE DAL POMERIGGIO DI OGGI IL BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE ITALIANE. VEDIAMO ALLORA LA SITUAZIONE SULL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIÙ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO, IL TUTTO VERSO NAPOLI. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA SAN CESAREO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA. SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E ... Leggi su romadailynews

