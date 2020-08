Trapani: aggredisce carabinieri dopo avere speronato auto ubriaco, arrestato (Di sabato 8 agosto 2020) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - aggredisce i carabinieri dopo avere speronato una macchina con un furgone rubato e in stato di ebbrezza alcolica. arrestato un 26enne tunisino. E' accaduto a Marsala dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, il cittadino tunisino Fouaed Zhioua, 26 anni, domiciliato a Marsala. La Centrale Operativa dei carabinieri ha ricevuto una segnalazione perché, nel territorio del comune di Petrosino, il conducente di un furgone - poi risultato rubato - aveva tentato la fuga dopo aver speronato un'autovettura che proveniva nel senso opposto. I militari ... Leggi su iltempo

Un uomo di 26 anni, Fouaed Zhioua, cittadino tunisino, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ...

