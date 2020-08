Smart investe a tutta velocità due ragazzine. Maya muore a soli 15 anni, grave l’amica 14enne (Di sabato 8 agosto 2020) Napoli, ancora un’altra tragedia consumata in strada. Due ragazze, di 15 e 14 anni, sono state coinvolte in un incidente. Per la 15enne, Maya Gargiulo, nulla da fare, l’amica è stata ricoverata in seguito alle ferite riportate dopo il violento impatto. L’incidente è avvenuto in piazza Carlo III a Napoli, durante la notte, quando le due amiche stavano attraversando la strada. La notizia viene diffusa da Il Corriere della Sera e sconcerta tutti. Le due minorenni sono state travolte da un’auto che stava viaggiando ad alta velocità. Alla guida del veicolo, una Smart Forfour, una ragazzo di 21 anni. Prognosi di 30 giorni per la 14enne al Caradrelli. La giovane riporta fratture sparse in tutto il corpo, ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Smart investe Incidente Napoli, Smart investe ragazze: c’è una vittima BlogLive.it Napoli, due ragazzine investite in piazza Carlo III: morta una 15enne, ferita l’amica di 14 anni

Ragazzina di 15 anni investita e uccisa a Napoli: 21enne indagato per omicidio stradale

È indagato con l'accusa di omicidio stradale il giovane di 21 anni che si trovava alla guida della Smart Forfour che, questa notte, ha investito due ragazzine di 15 e 14 anni in piazza Carlo III, nel ...

