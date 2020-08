Serie A, il Genoa presenta la nuova maglia per la prossima stagione (Di sabato 8 agosto 2020) Il Genoa presenta stamane presso il suo temporary store di Piccapietra la terza maglia Kappa della nuova stagione, denominata 'Kombat Pro Zena'. Il Grifone svela le nuove divise in attesa della prima ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Genoa, presentata nuova maglia per la prossima #SerieA - sportli26181512 : C'è il blu del jeans e l'oro dei Palazzi dei Rolli: ecco la nuova terza maglia del Genoa: C'è il blu del jeans e l'… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Genoa, presentata nuova maglia per la prossima #SerieA - Gazzetta_it : #Genoa, presentata nuova maglia per la prossima #SerieA - sportli26181512 : #Parma, ufficiale: Faggiano ha risolto il contratto: L'ex ds ducale saluta dopo quattro anni: ora è pronto per firm… -