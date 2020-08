Sconcerti: "Sarri inadeguato ma vittima di una scelta sbagliata e di un mercato confuso" (Di sabato 8 agosto 2020) Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera commenta così l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione: "La Juve perde se stessa ed esce contro la squadra settima nel campionato fran ... Leggi su tuttonapoli

