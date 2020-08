Rimasti senz’acqua a 2mila metri di quota: recuperati due giovani escursionisti (Di sabato 8 agosto 2020) L’elisoccorso regionale è intervenuto oggi pomeriggio sul Jôf di Montasio per recuperare due alpinisti di 29 e 30 anni, originari di Udine e Lestizza, che avevano chiesto aiuto sulla via Kugy Horn e che si trovavano a fine giornata appena a metà via, a circa 2000 metri di quota senza riserve di acqua. I ragazzi sono stati sbarcati in Val Saisera. A supporto delle operazioni i soccorritori della stazione di Cave del Predil.L'articolo Rimasti senz’acqua a 2mila metri di quota: recuperati due giovani escursionisti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

