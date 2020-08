PG Esports e buddybank: continua la collaborazione nella scena italiana di League of Legends (Di sabato 8 agosto 2020) continua la collaborazione tra PG Esports e buddybank, che porta agli appassionati approfondimenti inediti sulle competizioni italiane di League of Legends PG Esports e buddybank proseguono la loro collaborazione per garantire sempre nuovi contenuti e approfondimenti ai fan della scena competitiva italiana di League of Legends. Nel corso degli ultimi mesi le due aziende hanno iniziato infatti a condividere con il pubblico una serie di video, che spaziano dagli highlights alle monografie dedicate ai giocatori, per rendere ancora più coinvolgenti eventi del calibro del League of Legends PG Nationals. PG ... Leggi su tuttotek

