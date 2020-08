Petroliera incagliata al largo di Mauritius: dichiarato lo stato di emergenza per la 'marea nera' (Di sabato 8 agosto 2020) Il primo ministro di Mauritius , Pravind Jugnauth, ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale dopo che una Petroliera giapponese, che si è arenata il 25 luglio al largo delle coste, ha iniziato a ... Leggi su tgcom24.mediaset

