Perù, giocatori positivi al Coronavirus: stop al campionato appena ripartito (Di sabato 8 agosto 2020) LIMA, PERU', - Il governo peruviano ha fermato il calcio professionistico nel paese, dove si era giocato il primo incontro del massimo campionato dopo una pausa di cinque mesi dovuta alla pandemia di ... Leggi su corrieredellosport

