Napoli fuori a testa alta, ma c’è da lavorare sul gioco: il Barcellona è atteso dal Bayern (Di sabato 8 agosto 2020) La squadra di Gattuso esce a testa alta dalla Champions nonostante la sconfitta di Barcellona per 3-1. Inizio targato Napoli con Mertens che colpisce un palo. Poi è monologo blaugrana: segna Lenglet, raddoppia Messi che si procura anche il rigore del 3-0 trasformato da Suarez. Nel recupero del primo tempo Insigne accorcia sempre su rigore. Nella ripresa il Napoli ci prova ma il Barça si difende bene e stacca il pass per i quarti di finale: sfiderà il Bayern. Durante i primi 45′, l’arbitro Cakir ha fatto ricorso al VAR in ben 4 occasioni, ma lo strumento tecnologico non sempre è sembrato indirizzare l’arbitro verso la decisione migliore. Al 10′ vantaggio di Lenglet, il VAR conferma nonostante una spinta piuttosto evidente del francese ... Leggi su sportface

