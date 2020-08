Meteo Roma del 08-08-2020 ore 06:10 (Di sabato 8 agosto 2020) Meteo Buongiorno dalla redazione le previsioni Meteo per la giornata di oggi al nord instabilità con nubi irregolari e piogge sparse anche un terzo del mattino in Romagna bel tempo sui restanti settori del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi al centro maltempo lungo le regioni adriatiche Umbria mattino con pioggia temporali del tempo lungo le regioni tirreniche con prevalenza di sole fenomeni in attenuazione in nottata al sud tempo instabile fino al mattino con locali piogge e temporali tempo più in prevalenza soleggiato sulle Isole maggiori specie in Sardegna Temperature previste in ulteriore calo specie al centro-sud Italia previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

