Mamma e figlio scomparsi nel Messinese, pm: 'Credo che Viviana sia viva' (Di sabato 8 agosto 2020) 'Gli scontrini del pedaggio ci dicono che ci sono venti minuti di buco tra il momento in cui è uscita e il momento in cui è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo. Qui, anziché ... Leggi su tgcom24.mediaset

HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - emergenzavvf : #Messina #4agosto, #vigilidelfuoco impegnati con cinofili, esperti in topografia e droni per la ricerca di una mamm… - bizcommunityit : Mamma e figlio scomparsi, la sorella di Viviana Parisi a NewsMediaset: 'Nessun problema tra lei e il marito' - Luca__Pagani : @Hulkster1969 @matteosalvinimi È vittima del suo protagonismo, come quell'altra che aveva mandato il figlio bambocc… -