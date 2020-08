Maltempo, Messina in ginocchio dopo il nubifragio: enorme frana sulla Panoramica, si cercano eventuali dispersi [FOTO LIVE] (Di sabato 8 agosto 2020) Continua il Maltempo che si sta registrando da giorni nel Sud Italia. Oggi le piogge hanno interessato lo Stretto di Messina, causando danni e disagi. Solo ieri un nubifragio aveva devastato la splendida località turistica di Scilla, in provincia di Reggio Calabria e oggi i danni coinvolgono anche Reggio, con violentissimi temporali che hanno colpito la città, e Messina interessata già da due giorni da piogge intense. A causa della bomba d’acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un’automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo a #Messina, strade e seminterrati di edifici allagati: le squadre dei #vigilidelfuoco stanno operando con… - NewSicilia : ? ?????????? - #Maltempo a #Messina, violento nubifragio in atto: evitare gli spostamenti. #Viabilità #Meteo #Newsicilia… - iMessinesidoc : RT @PressFutura: #FuturaPress #Messina nella morsa del #maltempo: strade allagate, acqua nei negozi e nelle cantine - iMessinesidoc : RT @QdSit: Maltempo, violento temporale a Messina, strade allagate. Acqua in negozi e cantine #qds #qdsnotizie - Infomessina : Maltempo a Messina, strade allagate, frana sulla strada Panoramica -